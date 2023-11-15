Биатлонистка Кудисова рассказала о мотивации на фоне отстранения от международных соревнований

Серебряный призер юниорского чемпионата мира по биатлону россиянка Алина Кудисова рассказала, нет ли у нее проблем с мотивацией.

— В моем возрасте мотивацию найти намного легче. Ее, мне кажется, в этом возрасте и искать не надо. В моей ситуации хорошо, что я со своим уровнем стрелковой подготовки бегаю в России, потому что на международных стартах у меня сейчас расстройств было в несколько раз больше. И я не одна такая, которая так рассуждает. Бегая в России, можно много своих ошибок найти, устранить и уже выйти на мировой уровень полностью сформированным атлетом.

Мы попадем на Олимпиаду в 25-26. Это самые золотые годы. Думаю, в ближайшие годы нас допустят, мы перед Олимпиадой несколько международных стартов отбегаем. Если в положительном направлении рассуждать, то это мотивирует. Спортсменам постарше, я думаю, мотивацию найти сложнее, — цитирует Кудисову Sport24.