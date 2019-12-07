Норвегия упрочила лидерство в Кубке наций, Россия — третья
20:56
Сборная Норвегии упрочила лидерство в зачете мужского Кубка наций. Норвежцы победили в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Второй в гонке стала команда Франции, которая в зачете идет второй.
Сборная России стала четвертой в эстафете, в Кубке наций занимает третье место.
Кубок наций (м)
1 (1). Норвегия — 1642 (+420)
2 (2). Франция — 1501 (+390)
3 (3). Россия — 1398 (+330)
4 (6). Италия — 1369 (+360)
5 (5). Швеция — 1323 (+310)
6 (4). Германия — 1283 (+250)
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