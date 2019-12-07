Сборная Норвегии упрочила лидерство в зачете мужского Кубка наций. Норвежцы победили в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Второй в гонке стала команда Франции, которая в зачете идет второй.

Сборная России стала четвертой в эстафете, в Кубке наций занимает третье место.

Кубок наций (м)

1 (1). Норвегия — 1642 (+420)

2 (2). Франция — 1501 (+390)

3 (3). Россия — 1398 (+330)

4 (6). Италия — 1369 (+360)

5 (5). Швеция — 1323 (+310)

6 (4). Германия — 1283 (+250)