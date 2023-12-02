Наталия Шевченко победила в пасьюте на втором этапе Кубка России, Каплина — вторая
Наталия Шевченко стала первой в гонке преследования на втором этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.
Она преодолела 10 км за 29 минут 41,0 секунды и допустила 2 промаха.
Второе место заняла Елизавета Каплина (+13,4, 1 промах), третье — Анастасия Гореева (+14,5, 1).
В воскресенье, 3 декабря, на втором этапе Кубка России пройдет масс-старт. Женский начнется в 11.30 мск.
Кубок России по биатлону-2023/24
2-й этап, Ханты-Мансийск
Гонка преследования, женщины
1. Наталия Шевченко — 29 минут 41,0 секунды (2 промаха)
2. Елизавета Каплина +13,4 (1)
3. Анастасия Гореева +14,5 (1)
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