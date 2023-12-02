Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 13:45

Наталия Шевченко победила в пасьюте на втором этапе Кубка России, Каплина — вторая

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Наталия Шевченко стала первой в гонке преследования на втором этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.

Она преодолела 10 км за 29 минут 41,0 секунды и допустила 2 промаха.

Второе место заняла Елизавета Каплина (+13,4, 1 промах), третье — Анастасия Гореева (+14,5, 1).

В воскресенье, 3 декабря, на втором этапе Кубка России пройдет масс-старт. Женский начнется в 11.30 мск.

Кубок России по биатлону-2023/24

2-й этап, Ханты-Мансийск

Гонка преследования, женщины

1. Наталия Шевченко — 29 минут 41,0 секунды (2 промаха)

2. Елизавета Каплина +13,4 (1)

3. Анастасия Гореева +14,5 (1)

Анастасия Гореева
Елизавета Каплина
Наталия Шевченко
0
Читайте также
МОК еще не пустил россиян в Париж-2024, но уже готов проверить их на «нейтральность»
Российский биатлонист Поршнев объявил о завершении карьеры в 27 лет
На Камчатке водитель автомобиля врезался в колонну военных
На СВО погиб ставший известным благодаря клипу украинской группы «Грибы» Денис Степанов
Самолет А320 готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Убившую новорожденного ребенка в поезде МЦК мать осудили на три года
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бажин выиграл гонку преследования на втором этапе Кубка России, Логинов — второй

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости