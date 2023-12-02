Бажин выиграл гонку преследования на втором этапе Кубка России, Логинов — второй
Кирилл Бажин стал первым в гонке преследования на втором этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.
Он преодолел 12,5 км за 33 минуты 59,4 секунды и допустил 1 промах.
Второе место занял Александр Логинов (+24,5, 1 промах), третье — Эдуард Латыпов (+1.01,4, 4).
Сегодня, 2 декабря, также пройдет женская гонка преследования. Начало — в 13:15 мск.
Кубок России по биатлону-2023/24
2-й этап, Ханты-Мансийск
Гонка преследования, мужчины
1. Кирилл Бажин — 33 минуты 59,4 секунды (1)
2. Александр Логинов +24,5 (1)
3. Эдуард Латыпов +1.01,4 (4)
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