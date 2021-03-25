На чемпионат России по биатлону поедут все лидеры мужской сборной

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский отметил «СЭ», что с высокой долей вероятности все члены национальной команды примут участие в чемпионате России. Он пройдет в Ханты-Мансийске с 31 марта по 4 апреля.

— Думаю, что все поедут, — отметил «СЭ» Юрий Каминский. — Чемпионат России — это старт на котором должны участвовать лучшие. Если есть какие-то уважительные причины, то регионы должны их рассмотреть. Все-таки именно регионы должны командировать или не командировать того или иного биатлониста на чемпионат России.

Вопросы вызывают только состояние Петра Ващенко и Никиты Поршнева, которые тяжело восстанавливаются после перенесенного коронавируса.

— Не знаю их состояние, не созвонились в последние дни, — продолжил Юрий Каминский. — По Поршневу лучше ситуацией владеет Сергей Белозеров (тренер резервной мужской сборной России. — Прим. «СЭ»).

Чемпионат России стартует в среду с мужского спринта.

(Тимур Ганеев)