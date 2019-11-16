Миронова, Резцова, Воронина и Куклина выполнили критерии отбора на первые этапы Кубка мира

Светлана Миронова, Кристина Резцова, Тамара Воронина и Лариса Куклина выполнили критерии отбора на три первых этапа Кубка мира, сообщает ТАСС. Миронова выиграла два контрольных спринта на сборах в Тюмени.

Ирина Старых и Екатерина Глазырина также выполнили критерии отбора. Они примут участие в Кубке IBU, поскольку они прошли только заключительный этап подготовки в составе сборной.

Ранее место в сборной гарантировала Екатерина Юрлова-Перхт, поскольку в прошлом сезоне заняла 14-е место в общем зачете Кубка мира. Кроме того, на первом этапе Кубка мира выступит Виктория Сливко, выигравшая Кубок IBU в сезоне-2018/19.