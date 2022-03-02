Российские биатлонисты отстранены от всех международных соревнований

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о том, что отстранил от соревнований всех российских и белорусских спортсменов, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Такое решение принял исполнительный комитет IBU в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) на заседании, прошедшем накануне вечером, 1 марта.

«В соответствии с новыми рекомендациями МОК исполком IBU принял решение не допускать российских и белорусских атлетов и официальных лиц на международные соревнования и меропримятия под эгидой IBU до следующего уведомления, — говорится в сообщении. — Далее исполком обсудит возможную дисквалификацию двух федераций из IBU, крайний срок для этого — заседание исполкома 17 марта.

Союз биатлонистов России (СБР) уже был понижен до временного членства уже в 2017 году, что означает, что до 2026 года в России не проводятся и не планируются мероприятия, а представители СБР не занимают каких-либо официальных должностей в Международной федерации. Исполком верит, что такое решение необходимо..."

Напомним, что до этого IBU запретил россиянам и белоруссам использовать национальную символику на международных стартах, а выступать можно было только в качестве нейтральных атлетов. Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) объявила о том, что сборная России не будет выступать на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU в нынешнем сезоне.