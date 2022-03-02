Российские биатлонисты отстранены от участия в эстафетах на юниорском чемпионате мира

Сборная России по биатлону не примет участия в эстафетах на ЮЧМ в США

Сборная России по биатлону не примет участия в эстафетных гонках на чемпионате мира среди юниоров в американском Солджер-Холлоу (штат Юта), информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза биатлонистов России (СБР).

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение отстранить сборную России от дальнейшего участия в чемпионате мира.

В личных гонках мирового первенства российские юниоры не смогли завоевать медалей, а в гонках возрастной категории до 19 лет российские биатлонисты участия не принимали.

Эстафета 4х7,5 км среди юниоров стартует в 21.00 мск 2 марта, эстафета 4х6 км среди юниорок начнется в полночь по московскому времени. Это последние гонки на ЮЧМ.