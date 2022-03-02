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Сегодня, 11:04

«Это дикость». Резцова о решении отстранить российских биатлонистов от международных соревнований

Резцова прокомментировала решение отстранить российских биатлонистов от международных соревнований
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение IBU отстранить российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований.

«Спортсменов не должны трогать. Понимаю, что это политика, но при чем здесь спортсмены? Это трагедия. За что? В чем они виноваты? При чем здесь спортсмены? Это дикость. Люди занимались с детства своими видами спорта. Я не знаю, что делать. Я реву за всех наших спортсменов», — сказала Резцова «СЭ».

2 марта IBU объявил об отстранении всех российских и белорусских спортсменов от соревнований. Такое решение принял исполнительный комитет IBU в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Сборная России по биатлону
Анфиса Резцова
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Российские биатлонисты отстранены от всех международных соревнований
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