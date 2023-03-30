Майгуров заявил, что российские биатлонисты должны выступать под флагом страны

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров высказался о новых рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по критериям допуска российских спортсменов к соревнованиям.

«Мы придерживаемся той же позиции, что и министерство спорта, Олимпийский комитет России, — цитирует ТАСС Майгурова. — Говорить о каких-то отдельных критериях точно нелогично. Мы за то, чтобы мы были допущены в официальном статусе без каких-либо ограничений. Они ж не на срочной службе. У всех контракт — такой же трудовой договор, поэтому это личное дело каждого. Позиция у нас будет. Мы не можем приказывать спортсменам. Но в настоящее время они прислушиваются к нашим рекомендациям».

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связаны с Вооруженными силами и органами безопасности.