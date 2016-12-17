18:22 17 декабря | БИАТЛОН

Мартен Фуркад: "Возможно, Шипулин промахнулся из-за меня"

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Победитель гонки преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место Мартен Фуркад отметил, что еще не устал от завоевания наград. Для француза эта победа стала 55-й в карьере. Также Фуркад подчеркнул, что хотел догнать Антона Шипулина перед последней стрельбой. Россиянин допустил промах и не смог включиться в борьбу за золото.

- Многие думают, что я устал от этих побед. Но на самом деле это не так. Сегодня я получил большое удовольствие, это все видели. Я хотел догнать Антона перед огневым рубежом, у меня хорошо катили лыжи. Возможно, это сыграло свою роль, и Шипулин промахнулся.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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pushgun

55-й раз приходит первым и не устал!!! Я бы рекомендовал проверить на "излишества всякие, нехорошие"!

22:11 17 декабря

muzsolini

Только не перед последней стрельбой, а перед предпоследней. Сами не смотрят что ли о чём пишут?

21:11 17 декабря

Hummel

Акелла промахнулся из-за Шерхана!

19:05 17 декабря

Slim Taller

А из-за кого ещё?! Что-бы Шипулин не промахивался,никто в радиусе 100 метров не должен пыхтеть и сопеть.В противном случае,это расценивается как провокация.

19:01 17 декабря

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