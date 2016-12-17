Мартен Фуркад: "Возможно, Шипулин промахнулся из-за меня"

Победитель гонки преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место Мартен Фуркад отметил, что еще не устал от завоевания наград. Для француза эта победа стала 55-й в карьере. Также Фуркад подчеркнул, что хотел догнать Антона Шипулина перед последней стрельбой. Россиянин допустил промах и не смог включиться в борьбу за золото.

- Многие думают, что я устал от этих побед. Но на самом деле это не так. Сегодня я получил большое удовольствие, это все видели. Я хотел догнать Антона перед огневым рубежом, у меня хорошо катили лыжи. Возможно, это сыграло свою роль, и Шипулин промахнулся.