13:44 11 декабря | БИАТЛОН

Максим Цветков: "Старался избежать столкновений на старте"

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Российский биатлонист Максим Цветков сразу после прохождения эстафеты на втором этапе Кубка мира в Поклюке объяснил, почему осторожно начал гонку. В составе сборной России выступают Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев и Антон Шипулин.

– На первом круге не спешил, потому что много народу идет, большая плотность, – сказал во флеш-интервью сразу после гонки Цветков. – Я такое уже проходил в прошлом году, поэтому старался избегать столкновений. Гонка понравилась, отлично далась мне. Старался удержать небольшое преимущество для ребят.

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