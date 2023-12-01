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Сегодня, 10:25

Латыпов выиграл спринт на втором этапе Кубка России по биатлону

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Эдуард Латыпов.
Фото СБР

Эдуард Латыпов выиграл спринт на втором этапе Кубка России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске.

Спортсмен прошел дистанцию 10 км за 24 минуты 26,1 секунды, допустив 1 промах на огневом рубеже.

Второе место занял Евгений Сидоров (отставание 2,8 секунды, 0 промахов), на третьей строчке — белорус Антон Смольский (+9,2, 0).

Мужская гонка преследования состоится в субботу, 2 декабря, и начнется в 9.35 по московскому времени.

Биатлон
Эдуард Латыпов
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