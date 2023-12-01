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Сегодня, 08:05

Васильев о приговоре Кравцова на 7 лет тюрьмы за растрату: «Он принес много пользы российскому спорту»

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал «СЭ» информацию о том, что бывший директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Александр Кравцов приговорен к лишению свободы на семь лет в колонии общего режима по делу о растрате.

«Я его знаю с самой наилучшей стороны. Мне сложно судить, что там произошло. То, что Александр Михайлович Кравцов принес очень много пользы российскому спорту, это вне всякого сомнения. Я вместе с ним работал, я знаю, что он делал и в каком объеме, насколько он был полезен для развития российского спорта в целом. Про него могу сказать только самые наилучшие слова», — сказал Васильев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В 2019 году бывший президент СБР Кравцов был оштрафован на 50 тысяч рублей за нарушение закона о контрактной системе. На него была подана жалоба на контракты по закупке билетов для российских спортсменов на транспорт.

В сентябре 2020 года Кравцов был арестован. По версии следствия, он трудоустроил нескольких человек на различные должности. Фактически они не работали, но зарплату получали. Сумму ущерба следствие оценивает в 14,45 миллиона рублей.

Биатлон
Сборная России по биатлону
Александр Кравцов
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