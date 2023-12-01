Кубок России по биатлону: расписание гонок и где смотреть трансляции этапа в Ханты-Мансийске
II этап Кубка России по биатлону 2023 / 2024 пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 3 декабря. В программе соревнований: спринты, гонка преследования и масстарт-большой. «СЭ» публикует расписание лыжных гонок и трансляций. Время начала — московское.
Расписание II этапа Кубка России по биатлону 2023 / 2024:
1 декабря, пятница
9.00. Спринт 10 км. Мужчины.
Трансляция: «Матч ТВ» и YouTube-канал Союза биатлонистов России
12.00. Спринт 7,5 км. Женщины.
Трансляция: «Матч ТВ» и YouTube-канал Союза биатлонистов России
2 декабря, суббота
9.00. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины.
Трансляция: «Матч ТВ» и YouTube-канал Союза биатлонистов России
12.00. Гонка преследования 10 км. Женщины.
Трансляция: «Матч ТВ» и YouTube-канал Союза биатлонистов России
3 декабря, воскресенье
9.00. Масстарт-большой 15 км. Мужчины.
Трансляция: «Матч ТВ» и YouTube-канал Союза биатлонистов России
12.00. Масстарт-большой 12 км. Женщины.
Трансляция: «Матч ТВ» и YouTube-канал Союза биатлонистов России