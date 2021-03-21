Латыпов: «Сезон в Кубке мира прошел для меня не хорошо, а идеально»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов сказал, что завершившийся сезон в Кубке мира прошел для него идеально.

Латыпов в воскресенье завоевал серебро в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Для него это первый личный подиум в карьере в рамках Кубка мира.

«Очень рад, что первый подиум я получил как раз в свой день рождения. Также я рад оказаться на пьедестале среди таких сильных парней. Я чувствую себя просто прекрасно, — цитирует «РИА Новости» Пирло. — На последнем круге меня вели по трассе (тренеры), я знал, что на сложных участках трассы мне будет совсем непросто, мне легче все же на равнине. К сожалению, потерпеть не получилось, но второе место все же удержал. Сезон прошел хорошо, даже можно сказать, что он прошел идеально».

Победил в масс-старте француз Симон Детье, третье место занял норвежец Йоханнес Бе.