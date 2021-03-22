Тарьей Бе рассказал, как поддерживал Йоханнеса во время борьбы за «Большой хрустальный глобус»

Норвежский биатлонист Тарьей Бе рассказал, как на его младшего брата Йоханнеса Бе повлияла борьба за победу в общем зачета Кубка мира со Штурлой Легрейдом.

«В последнее время Йоханнесу пришлось довольно тяжело. И он, и Штурла испытывали серьезное давление, Йоханнес акцентировал внимание на том, что у него не все получается в стрельбе и упорно пытался бороться с этим.

Я видел неуверенность в его глазах, это не круто с любой позиции: ни с позиции товарища по команде, ни с позиции брата. Я попытался поддержать его, давал советы, прибегал к уловкам, но, в конце концов, понимал, что он должен решить эти проблемы прежде всего внутри себя.

Не думаю, что борьба с Легрейдом как-то сильно повлияет на его подготовку к следующему сезону. Надеюсь, со временем он станет более стабильным. То, как проявил себя Штурла, вызывает уважение. Если бы они могли разделить Кубок мира, я бы честно подумал, что это справедливое решение», — приводит слова Бе TV2.

Йоханнес Бе победил в общем зачете Кубка мира, набрав за сезон 1052 очка. Для норвежца это третий «Большой хрустальный глобус» в карьере. Штурла Легрейд стал вторым, уступив соотечественнику 13 очков.