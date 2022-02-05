Кручинкина выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Нове-Место, Гербулова заняла шестое место
Белорусская биатлонистка Ирина Кручинкина выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Нове-Место (Чехия).
Спортсменка преодолела дистанцию за 19 минут и 3,6 секунды, ни разу не промахнувшись на двух огневых рубежах. Второй стала немка Янина Хеттих с одним промахом и отставанием в 13,4 секунды, на третьей строчке — норвежка Марта Йохансен (отставание — 17,1 секунды, 0 промахов).
Лучшей из россиянок стала Наталья Гербулова, которая заняла шестое место с отставанием в 34,6 секунды от лидера и одним промахом.
Биатлон
Нове-Место (Чехия)
Кубок IBU
Женщины
Спринт
7,5 км
1. Ирина Кручинкина (Белоруссия) — 19.03,6 (0 промахов)
2. Янина Хеттих (Германия) — +13,4 (1)
3. Марта Йохансен (Норвегия) — +17,1 (0)
4. Юлиана Фрюхвирт (Германия) — +28,0 (1)
5. Ингела Андерссон (Швеция) — +30,5 (1)
6. Наталья Гербулова (Россия) — +34,6 (1)
12. Виктория Сливко (Россия) — +40,3 (1)
13. Лариса Куклина (Россия) — +48,5 (1)
45. Анастасия Егорова (Россия) — +2.14,5 (3)