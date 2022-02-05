Кручинкина выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Нове-Место, Гербулова заняла шестое место

Белорусская биатлонистка Ирина Кручинкина выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Нове-Место (Чехия).

Спортсменка преодолела дистанцию за 19 минут и 3,6 секунды, ни разу не промахнувшись на двух огневых рубежах. Второй стала немка Янина Хеттих с одним промахом и отставанием в 13,4 секунды, на третьей строчке — норвежка Марта Йохансен (отставание — 17,1 секунды, 0 промахов).

Лучшей из россиянок стала Наталья Гербулова, которая заняла шестое место с отставанием в 34,6 секунды от лидера и одним промахом.

Биатлон

Нове-Место (Чехия)

Кубок IBU

Женщины

Спринт

7,5 км

1. Ирина Кручинкина (Белоруссия) — 19.03,6 (0 промахов)

2. Янина Хеттих (Германия) — +13,4 (1)

3. Марта Йохансен (Норвегия) — +17,1 (0)

4. Юлиана Фрюхвирт (Германия) — +28,0 (1)

5. Ингела Андерссон (Швеция) — +30,5 (1)

6. Наталья Гербулова (Россия) — +34,6 (1)

12. Виктория Сливко (Россия) — +40,3 (1)

13. Лариса Куклина (Россия) — +48,5 (1)

45. Анастасия Егорова (Россия) — +2.14,5 (3)