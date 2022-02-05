Тихонов похвалил российских спортсменов за медали в первый день Олимпиады в Пекине

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, знаменосец сборной СССР в Лейк-Плэсид-1980 Александр Тихонов прокомментировал бронзовую медаль в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Это биатлон. Я молил Бога, чтобы у нас была медаль. Неважно, какая. Бронза в биатлоне, серебро у Непряевой. Дальше пойдет золото! Не нужно рыться в грязном белье и ругать кого-то. Все ребята молодцы! Мальчики, девочки, вперед», — сказал Тихонов «СЭ».

Напомним, что ранее российская лыжница Наталья Непряева завоевала бронзовую медаль в скиталоне на Играх в Пекине.