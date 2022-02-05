Двукратный призер Олимпийских игр Иван Черезов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на результат российской сборной в смешанной эстафете.

«Это была невероятная гонка, шикарная развязка. Все ребята показали свой максимальный уровень. Саша и Эдуард отлично справились с сильнейшим ветром и морозом. Они замечательно провели свои рубежи, как и Кристина Резцова. На финише норвежец и француз оказались свежей и быстрее, к сожалению. Латыпов попал в бурлящий вулкан. Из такого замеса было сложно выехать победителем. Обидно, что не удалось взять первую золотую медаль на Олимпиаде, но и бронза — это тоже достойно», — сказал Черезов «СЭ».

Ранее, 5 февраля, сборная Норвегии по биатлону выиграла смешанную эстафету на Олимпиаде в Пекине.

Второе место заняла сборная Франции. На третьей строчке финишировала команда России, в составе которой выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.