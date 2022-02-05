Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Биатлон

Сегодня, 13:57

Черезов — о развязке эстафеты: «Латыпов попал в бурлящий вулкан, из такого замеса было сложно выехать победителем»

Черезов прокомментировал результат российской сборной в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине
Микеле Антонов

Двукратный призер Олимпийских игр Иван Черезов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на результат российской сборной в смешанной эстафете.

«Это была невероятная гонка, шикарная развязка. Все ребята показали свой максимальный уровень. Саша и Эдуард отлично справились с сильнейшим ветром и морозом. Они замечательно провели свои рубежи, как и Кристина Резцова. На финише норвежец и француз оказались свежей и быстрее, к сожалению. Латыпов попал в бурлящий вулкан. Из такого замеса было сложно выехать победителем. Обидно, что не удалось взять первую золотую медаль на Олимпиаде, но и бронза — это тоже достойно», — сказал Черезов «СЭ».

Ранее, 5 февраля, сборная Норвегии по биатлону выиграла смешанную эстафету на Олимпиаде в Пекине.

Второе место заняла сборная Франции. На третьей строчке финишировала команда России, в составе которой выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по биатлону
0
Читайте также
Украинцы приехали болеть против России, а не за своих. Репортаж с резонансного полуфинала Евро
За год до Олимпиады Непряева сломала руку, а в Пекине «вынесла» соперницу на финише: как Наталья шла к своей серебряной олимпийской медали
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Нигматуллина назвала победой третье место в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине
Конькобежка Лаленкова заявила, что довольна десятым местом на дистанции 3 000 метров на Олимпиаде
Ольга Зайцева назвала Латыпова хорошим пацаном после бронзы в смешанной эстафете
Российские фристайлисты Новицкий и Андреев вышли в финал Олимпиады в могуле
Воронина: «Забег на 3 000 м помог психологически размяться перед пятеркой»
Почему столько много промахов в биатлоне на Олимпиаде? Отвечает эксперт
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кручинкина выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Нове-Место, Гербулова заняла шестое место
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости