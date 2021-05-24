Кристина Резцова пока не начала активную подготовку к новому сезону
19:23
Призер чемпионата Европы по биатлону Кристина Резцова после рождения ребенка пока не приступила к активной фазе подготовки к новому сезону, сообщила ее мать, олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.
«Она в декретном отпуске, ее ребеночку всего 3,5 месяца, так что куда ей пока лезть в группу? — цитирует Анфису Резцову ТАСС 24 мая. — Пока она еще и не готовится, только планирует приступить. Но в предстоящем сезоне она выступать собирается».
25-летняя Кристина Резцова является двукратным серебряным призером чемпионата Европы 2020 года. В личных гонках Кубка мира она не поднималась выше 18-го места.
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