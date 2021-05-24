Кугаевский назвал серьезной потерей переход Дарьи Сидоровой в сборную Украины

Тренер Максим Кугаевский прокомментировал переход российской биатлонистки Дарьи Сидоровой в сборную Украины.

«История с переходом Дарьи Сидоровой на Украину длится уже целый год. Мы сделали все возможное, чтобы эта очень талантливая спортсменка осталась в России. Но наши украинские коллеги были очень упорны и щедры в раздаче обещаний. Очень жаль! Это серьезная потеря для российского биатлона», — цитирует Кугаевского ТАСС.

21-летняя Сидорова в сезоне-2019/20 выступала за сборную России на юниорском Кубке IBU. Ее лучший результат — 13-е место, которое она заняла в спринте.