Кайса Мякяряйнен: "Тяжело сказать нет, когда Мартен Фуркад лично звонит"

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен рассказала, как приняла решение принять участие в фестивале Мартена Фуркада. Турнир по летнему биатлону пройдет с 31 августа по 1 сентября в Анси.

- Хорошо, что есть такие соревнования, которые проводятся не как контрольные гонки для команды. Здорово ощутить гоночный режим на летних соревнованиях, - цитирует официальный сайт IBU Мякяряйнен. - Очень сложно сказать "нет", когда Мартен лично звонит и говорит: "Я бы хотел, чтобы ты приехала". Я быстро проверила свой график и подумала, что если Мартен проводит летнюю гонку во Франции, это не может быть плохо! Мне понравилась идея, и то, что они рекламируют ее, используя его имя. Здорово, что они проводят гонку только для 8 мужчин и 8 женщин. Была очень рада, что он меня пригласил даже несмотря на то, что провела не лучший свой сезон!