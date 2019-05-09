Календарь Кубка России на сезон-2019/20

СБР представил проект календарного плана соревнований на следующий сезон, информирует официальный сайт организации. Чемпионат России по летнему биатлону пройдет с 17 по 23 сентября в Чайковском.

Первый этап мужского Кубка России состоится в Ханты-Мансийске с 26 ноября по 2 декабря. Первый этап женского Кубка России пройдет в эти же дни в Тюмени.

Чемпионат России пройдет с 26 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске.

Этапы Кубка России

Мужчины

Первый – Ханты-Мансийск (26 ноября – 2 декабря)

Второй – Уват (3-9 декабря)

Третий – Чайковский (10-16 декабря)

Четвёртый – Ижевск (24-30 декабря)

Пятый – Кавглово (18-22 января)

Шестой – Кавглово (23-29 января)

Седьмой – Красноярск (22-29 февраля)

Восьмой – Новосибирск (2-9 марта)



Этапы Кубка России

Женщины

Первый – Тюмень (26 ноября – 2 декабря)

Второй – Тюмень (3-9 декабря)

Третий – Уфа (10-16 декабря)

Четвертый – Ижевск (24-30 декабря)

Пятый – Кавглово (18-22 января)

Шестой – Кавглово (23-29 января)

Седьмой – Красноярск (22-29 февраля)

Восьмой – Новосибирск (2-9 марта)