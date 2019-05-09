Календарь Кубка России на сезон-2019/20

СБР представил проект календарного плана соревнований на следующий сезон, информирует официальный сайт организации. Чемпионат России по летнему биатлону пройдет с 17 по 23 сентября в Чайковском.
Первый этап мужского Кубка России состоится в Ханты-Мансийске с 26 ноября по 2 декабря. Первый этап женского Кубка России пройдет в эти же дни в Тюмени.
Чемпионат России пройдет с 26 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске.
Этапы Кубка России
Мужчины
Первый – Ханты-Мансийск (26 ноября – 2 декабря)
Второй – Уват (3-9 декабря)
Третий – Чайковский (10-16 декабря)
Четвёртый – Ижевск (24-30 декабря)
Пятый – Кавглово (18-22 января)
Шестой – Кавглово (23-29 января)
Седьмой – Красноярск (22-29 февраля)
Восьмой – Новосибирск (2-9 марта)
Этапы Кубка России
Женщины
Первый – Тюмень (26 ноября – 2 декабря)
Второй – Тюмень (3-9 декабря)
Третий – Уфа (10-16 декабря)
Четвертый – Ижевск (24-30 декабря)
Пятый – Кавглово (18-22 января)
Шестой – Кавглово (23-29 января)
Седьмой – Красноярск (22-29 февраля)
Восьмой – Новосибирск (2-9 марта)