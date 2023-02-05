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Сегодня, 14:03

Черезов и Петрикова выиграли биатлонную «Гонку звезд»

Виктория Кравченко
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Команда в составе призера Олимпийских игр Ивана Черезова и ведущей Ольги Петриковой стала победителем биатлонной «Гонки звезд» в «Лужниках».

Черезов и Петрикова пробежали дистанцию за 19 минут 1,6 секунды. Спортсменка закрыла все 20 мишеней, биатлонист допустил один промах.

Второе место заняла команда Андрея Маковеева с ведущей Сабиной Актериной (+3.44,9 и 16 промахов), на третьем месте — команда Анны Богалий и Юрия Борзаковского (+3.56,7 и 16 промахов).

Биатлон
Иван Черезов
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