Черезов и Петрикова выиграли биатлонную «Гонку звезд»

Команда в составе призера Олимпийских игр Ивана Черезова и ведущей Ольги Петриковой стала победителем биатлонной «Гонки звезд» в «Лужниках».

Черезов и Петрикова пробежали дистанцию за 19 минут 1,6 секунды. Спортсменка закрыла все 20 мишеней, биатлонист допустил один промах.

Второе место заняла команда Андрея Маковеева с ведущей Сабиной Актериной (+3.44,9 и 16 промахов), на третьем месте — команда Анны Богалий и Юрия Борзаковского (+3.56,7 и 16 промахов).