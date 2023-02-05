Шипулин объяснил, почему не смотрит Кубок мира по биатлону
Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, почему он не смотрит Кубок мира по биатлону.
— Следишь за Кубком мира?
— Только по новостям. Трансляции не смотрю, финишные протоколы смотрю, кто в лидерах.
— Почему не смотришь?
— Неинтересно. Без наших спортсменов неинтересно, не за кого болеть.
— А Кубок Содружества?
— Смотрю тоже протоколы, потому что не всегда хватает времени.
— Кто-то впечатляет сейчас из биатлонистов?
— Трудно сказать. У тех лидеров, которые хорошо выступали на Кубке мира, сейчас немного другое психологически состояние. Нельзя говорить о том, что именно лидер в данный момент. Перестраиваться на нашу трассу сложнее. До следующего года пройдет адаптация, и тогда уже будут четкие лидеры на Кубке России. Если, конечно, нас не пустят на Кубок мира.
— Как думаешь, как скоро это произойдет?
— Никто не знает, мы только надеемся, потому что интерес у русских болельщиков пропал ко многим видам спорта. Все привыкли болеть за своих. Поэтому будем надеяться, что рано или поздно, лучше рано, закончится эта международная спортивная потасовка и нас допустят на международный уровень.