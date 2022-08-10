Резцова пропустит два этапа Кубка Содружества

Евгений Редькин, главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил, что биатлонистка Кристина Резцова пропустит два летних этапа Кубка Содружества, поскольку турнир не вписывается в план подготовки к сезону спортсменки.

«У нее сейчас другой план подготовки. Чтобы не рушить его, мы согласовали, что она не будет выступать на этапах. Но на чемпионате России она выступать будет. На турнире выступят Михаил Бурундуков, Алина Кудисова, Ксения Довгая, Елизавета Каплина», — приводит ТАСС слова Редькина.

Первый этап Кубка Содружества пройдет с 23 по 29 августа в Сочи, второй — в белорусских Раубичах с 13 по 19 сентября.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований под эгидой организации до следующего уведомления.