IBU продолжает рассматривать дела Устюгова и Слепцовой

IBU продолжает рассмотрение дел Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Во вторник Александр Печенкин и Александр Чернышов были дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Обвинения им были предъявлены в августе 2018 года, вместе с ними под подозрение тогда попали Слепцова и Устюгов.

- Фиксированных сроков окончания рассмотрения двух других дел сейчас нет, слушания продолжаются, - пояснили в IBU.

Печенкин и Чернышов были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил на основании результатов проверки базы данных Московской лаборатории.