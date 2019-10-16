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IBU не получал запрос на переход Подчуфаровой в сборную Словении

15:37
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Международный союз биатлонистов (IBU) не получал запрос на переход российской биатлонистки Ольги Подчуфаровой в сборную Словении, сообщили в организации.

— По этой теме мы пока никаких документов или заявок не получали, — цитирует представителя организации ТАСС.

Ранее генеральный секретарь биатлонного подразделения Ассоциации лыжного спорта Словении Матей Облак сообщил, что Ольга Подчуфарова хочет сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении. 27-летняя спортсменка — бронзовый призер чемпионата мира-2017 в смешанной эстафете. В ее активе одна победа в личных гонках на Кубке мира.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7007777

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