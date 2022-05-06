Хованцев оценил тренерские группы сборных России по биатлону на новый сезон

Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре с «СЭ» отреагировал на список тренеров-руководителей групп централизованной подготовки сборной команды России по биатлону на сезон-2022/23.

«Не знаю, почему Истомин попал в женскую группу. Он всегда работал с мужской командой. Это похоже на второй эксперимент. Первый был, когда я его пригласил в сборную. Не понял, почему нет Максима Максимова. Башкиров способен работать, особенно в стрелковом плане. На мой взгляд, лучше было бы сделать две группы подготовки в женской команде. Шашилов бы тренировал своих биатлонисток», — сказал Хованцев «СЭ».

Юрий Каминский и Сергей Башкиров будут тренировать мужскую сборную в предстоящем биатлонном сезоне, Михаил Шашилов и Артем Истомин — женскую. Юниорскую команду возглавит Владимир Брагин, юношескую — Юрий Векшин.