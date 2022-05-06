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Сегодня, 18:21

Тихонов о новом тренерском штабе сборной России: «Зачем ставить человека не из биатлона?»

Тихонов не согласен с обновленным тренерским штабом сборной России
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Тихонов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на обновленный тренерский штаб сборной России по биатлону на сезон-2022/23.

«Те интервью, которые они давали во время работы в сборной команде, были безграмотными. Шашилов ни на один вопрос внятно не ответил. Он должен на любой вопрос отвечать четко. Я не согласен с этим абсолютно. Тем более зачем ставить старшим тренером человека не из биатлона?» — сказал Тихонов «СЭ».

Ранее стало известно, что мужскую команду к новому сезону будут готовить Юрий Каминский и Сергей Башкиров, а женскую — Михаил Шашилов и Артем Истомин.

Биатлон
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