Тихонов о новом тренерском штабе сборной России: «Зачем ставить человека не из биатлона?»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на обновленный тренерский штаб сборной России по биатлону на сезон-2022/23.

«Те интервью, которые они давали во время работы в сборной команде, были безграмотными. Шашилов ни на один вопрос внятно не ответил. Он должен на любой вопрос отвечать четко. Я не согласен с этим абсолютно. Тем более зачем ставить старшим тренером человека не из биатлона?» — сказал Тихонов «СЭ».

Ранее стало известно, что мужскую команду к новому сезону будут готовить Юрий Каминский и Сергей Башкиров, а женскую — Михаил Шашилов и Артем Истомин.