Майгуров объяснил, почему СБР не удалось договориться с Андреем Падиным

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что переговоры с Андреем Падиным о его возвращении в сборную России не увенчались успехом.

— Лично проводил переговоры с Андреем Викторовичем. Общались на Олимпиаде, дважды на чемпионате России. Он сказал, что даст ответ до конца апреля. Мы даже не обсуждали денежный вопрос. В итоге он решил сделать паузу в тренерской карьере и сказал мне, что не будет рассматривать других предложений. Сосредоточится на семье, которую мало видел последние два года. Возможно, мы вернемся к этому разговору. Его навыки всегда нам пригодятся.

Также Майгуров заявил, что рассматривалась кандидатура экс-тренера сборной Украины и Южной Кореи Андрея Прокунина.