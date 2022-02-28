Халили рассказал об атмосфере в сборной России по биатлону

Российский биатлонист Карим Халили рассказал об атмосфере в сборной России.

«За все годы, которые я в команде, от юниорской до мужской, наверное, это — самый сплоченный коллектив, который я когда-либо видел. И неважно, что мы готовились разными группами. С ребятами, которые в этом году были на Кубке мира, у нас абсолютно замечательные отношения. Мы можем в любой вечер собраться и во что-то поиграть.

Когда мы были на этапе в Рупольдинге, Антон Бабиков приходил к нам вечером есть пасту, когда мы сами готовили, и чай пить. У нас абсолютно все хорошо внутри коллектива среди спортсменов", — приводит слова Халили «Чемпионат».

Спортсмен занимает 23-е место в личном зачете Кубка мира-2021/22.

Напомним, что сборная России по биатлону не примет участия в оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU.

Такое решение было принято после постановления Международного союза биатлонистов, согласно которому российские и белорусские биатлонисты на этапах Кубка мира должны выступать в качестве нейтральных атлетов.