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Сегодня, 13:47

Губерниев призвал быть благодарным Бессебергу: «Он сделал из некогда никому не нужного вида спорта привлекательную телевизионную конфетку»

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал обвинения в коррупции в адрес бывшего президента Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга.

«Во-первых, я не судья. Во-вторых, тучи над ним сгущались давно. В-третьих, я считаю, что ему нужно быть благодарным всем любителям биатлона, потому что он сделал из некогда никому не нужного вида спорта привлекательную телевизионную конфетку. А со сколькими проститутками он там был, это его личное дело. Раз уж он обвиняется в коррупции, значит, правосудие должно доказать, что он виноват», — сказал Губерниев «СЭ».

В обвинительном акте заявлено, что Бессеберг принял «несколько дорогих часов», «использовал проституток, которым платили другие» и «соглашался на бесплатные охотничьи поездки за границу».

Сегодня, 17 апреля, стало известно о том, что Бессебергу предъявили обвинение в коррупции. Спортивный функционер обвиняется в грубых нарушениях в период с 2009 по 2018 год.

(Валерия Яшвили)

Биатлон
Андерс Бессеберг
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