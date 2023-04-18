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Сегодня, 15:12

Тихонов: «Все, что я завоевал, принадлежит России и родному обществу «Динамо»

Алина Савинова
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Четырехкратный победитель Олимпийских игр Александр Тихонов поздравил общество «Динамо» со столетием со дня основания.

«Сейчас я еду в академию МВД. Только что возложил цветы у Могилы Неизвестного Солдата, возложил цветы у кремлевской стены основателю «Динамо» Феликсу Дзержинскому. Для нас — динамовцев сегодня великий праздник, сто лет нашему обществу. Динамовцы принесли большую славу СССР и России. Я горжусь, что я 58 лет динамовец. Все, что я завоевал за эти годы — признавался лучшим спортсменом 20 века, лучшим президентом среди всех мировых федераций биатлона — это все принадлежит России и родному обществу «Динамо», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

«Динамо» было основано 18 апреля 1923 года. Сегодня московскому обществу исполнилось сто лет.

Источник: https://metaratings.ru/news/aleksandr-tikhonov-vse-chto-ya-zavoeval-za-eti-gody-prinadlezhit-rossii-i-rodnomu-obshestvu-dinamo-244234/
Александр Тихонов
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