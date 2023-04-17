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Сегодня, 13:41

Васильев призвал судить обвиненного в коррупции Бессеберга по Библии

Микеле Антонов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об обвинениях, предъявленных экс-президенту Международного союза биатлонистов Андерсу Бессебергу.

«Здесь могло быть все, что угодно. Мне очень хотелось бы основываться на Писании, когда Христос писал на песке грехи и говорил, кто невиновен. «Брось камень в того, кто считает себя безгрешным». Перенаправил бы этот вопрос тем, кто его обвиняет. Пусть они почаще в зеркало смотрятся. Глядишь, что-то и увидят. В данном случае считаю, что это неуместно обвинять Бессеберга, который столько сделал для мирового биатлона, что им до конца жизни даже половины от этого не сделать. Может быть, эти грехи и были, но если положить на чашу весов, сколько он сделал добра, это в десятки раз перевесит все!» — сказал Васильев «СЭ».

Сегодня, 17 апреля, стало известно о том, что Бессебергу предъявили обвинение в коррупции. Спортивный функционер обвиняется в грубых нарушениях в период с 2009 по 2018 год.

Биатлон
Андерс Бессеберг
Дмитрий Васильев (биатлон)
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