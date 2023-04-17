Источник: бывшему президенту IBU Бессебергу предъявили обвинение в коррупции

Бывшему президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу предъявлено обвинение в коррупции, сообщает норвежское издание NRK.

Спортивный функционер обвиняется в грубых нарушениях в период с 2009 по 2018 год.

Отмечается, что Бессеберг «получил [в подарок] несколько дорогих часов» в 2011 году, а в 2013-м воспользовался услугами проституток».

Обвинение также считает, что экс-глава IBU ездил на бесплатные охотничьи поездки за границу. NRK сообщает, что товары были получены от чиновников российского биатлона и агентства AFP, у которого было соглашение с IBU о правах на маркетинг и спонсорство мероприятий организации.

77-летний Бессеберг был президентом IBU с 1993 по 2018 год.