Губерниев назвал биатлониста сборной России, который сдал положительный тест

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ» сообщил, что российский биатлонист Антон Бабиков сдал положительный тест на коронавирус.

Российская команда приехала в финский Контиолахти, где пройдут два стартовых этапа Кубка мира, и сдала тесты на коронавирус. В среду IBU объявил, что в трех командах — России, Латвии и Молдавии — выявлены положительные тесты. Все члены этих команд уже изолированы. Решение по ним будет принято позже.