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Губерниев назвал биатлониста сборной России, который сдал положительный тест

02:24
Антон Бабиков. Фото Андрей Аносов/СБР
Антон Бабиков. Фото Андрей Аносов/СБР
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ» сообщил, что российский биатлонист Антон Бабиков сдал положительный тест на коронавирус.

Российская команда приехала в финский Контиолахти, где пройдут два стартовых этапа Кубка мира, и сдала тесты на коронавирус. В среду IBU объявил, что в трех командах — России, Латвии и Молдавии — выявлены положительные тесты. Все члены этих команд уже изолированы. Решение по ним будет принято позже.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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