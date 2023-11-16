Российских биатлонистов не остановили нападки IBU. Клубная лига стартует в Ханты-Мансийске

Миллионные призовые взбодрили лидеров нашего и белорусского биатлона.

Зимний биатлонный сезон в России стартует уже в ближайший уик-энд, причем ярким дебютным мероприятием — первым этапом Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске. И хотя международность из-за препонов со стороны IBU получается не слишком впечатляющей (среди участников только россияне и белорусы), зато с мотивацией у участников проблем точно не возникнет. Ведь на кону стоят гигантские для наших стреляющих лыжников призовые — суммарный призовой фонд соревнований в Ханты-Мансийске составит 8 миллионов рублей, а победители каждой из четырех гонок получат по миллиону.

Заработать больше, чем на Кубке мира

Конечно, на этапах Кубка мира призовые за победы сейчас даже выше — в сезоне-2023/24 первое место в каждой гонке принесет 15 тысяч евро (чуть меньше 1,5 миллиона рублей по актуальному курсу), второе — 12 тысяч, третье — 9 тысяч. Однако не стоит забывать, что, во-первых, россияне от гонок Кубка мира отстранены, а во-вторых, понятно, что на внутренних стартах уровень конкуренции значительно ниже, а значит, шансы заработать миллионы, пусть и рублей, куда выше.

Кстати, призовые в МЛКБ получат в каждой из четырех дисциплин (масс-старты и гонки преследования у мужчин и женщин) по шесть лучших. Второе место принесет 500 тысяч рублей, третье — 250 тысяч, четвертое — 125 тысяч, пятое — 75 тысяч, шестое — 50 тысяч. На стартах под эгидой Союза биатлонистов России, будь то Кубок Содружества или Кубок и чемпионат страны, стреляющие лыжники в каждой из гонок зарабатывали и будут зарабатывать в разы меньше.

Сама идея клубной биатлонной лиги тоже, безусловно, интересна. Особенно если со временем мы увидим на соревнованиях условные «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Динамо»... Но пока сам по себе клубный формат выглядит схематично, если хотите, пунктирно — старты в Ханты-Мансийске 18-19 ноября больше будут походить на обычные турниры, где каждый сам за себя и за свой регион. С другой стороны, если организаторам во главе с президентом Федерации биатлона Московской области Валерием Нуждовым удастся удержать финансовую планку на столь высоком уровне, то модернизировать и оптимизировать формат в будущем не составит особого труда. Главное, как говорится, это люди, то есть звездные участники. А они по понятным причинам полны энтузиазма.

Фото СБР

Всеобщий энтузиазм

Были полны энтузиазма и китайцы — биатлонисты клуба «Ляонин» из Поднебесной собирались прибыть в Ханты-Мансийск во главе со своим российским наставником Андреем Прокуниным. Но, по словам Нуждова, в Международном союзе биатлонистов настоятельно попросили китайцев этого не делать, поэтому те отказались. Вообще, как выяснилось, в IBU очень пристально следят за МЛКБ, возможно, видя в ней конкурента. Если не прямо сейчас, то в перспективе. И хотят помешать международному развитию лиги. При этом раньше к «Рождественской гонке» в Гельзенкирхене, а также к аналогичным шоу-соревнованиям в России с большим количеством звездных иностранцев в IBU относились весьма спокойно. В общем, сейчас претензии к МЛКБ выглядят не слишком красиво, но что есть, то есть.

«Когда наши члены отстраняются от участия, их правила и обязательства остаются в силе. В наших правилах четко прописано, что международный руководящий орган также может налагать штрафы/санкционирование на участников, официальных лиц, тренеров и т.д., которые участвуют в соревнованиях, которые не одобрены IBU. Не имеет значения, идет ли речь о частной лиге или о соревнованиях с национальными командами», — приводит ТАСС комментарий IBU.

При этом без китайцев МЛКБ автоматически стала лигитимной для IBU, поскольку в ней теперь принимают участие спортсмены не более двух стран, что не требует одобрения от Международного союза биатлонистов даже по его собственному регламенту. Нуждов дал понять, что в будущем участие китайцев, монголов, турков в соревнованиях возможно, но, думается, и без них турнир может получиться весьма интригующим. Главное, чтобы вслед за дебютом последовали и другие соревнования лиги на регулярной основе.

Фото СБР

Если этапы Кубка страны и даже Кубка Содружества по разным причинам лидеры сборных России порой пропускают, то сейчас практически все нацелены на «охоту за миллионами». Так, экс-чемпион мира Антон Бабиков в интервью федеральному спортивному телеканалу заявил: «Мы видим, что конкуренцию у нас мало что стимулировало в последнее время, поэтому, может быть, такие проекты смогут взбодрить новые поколения спортсменов».

С энтузиазмом отнесся к этой идее и чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр Александр Логинов. Само собой, положительно настроены и Эдуард Латыпов, Максим Цветков и другие. Лидеры женской сборной страны также собираются стартовать в Ханты-Мансийске, причем в том числе и призеры Олимпиады в Пекине Кристина Резцова с Ульяной Нигматуллиной, пропустившие прошлый сезон из-за декретного отпуска. Белорусы во главе с Антоном Смольским и Анной Солой также весьма воодушевлены предстоящими стартами.

Международная лига клубного биатлона. Расписание первого этапа (время — московское)

18 ноября

9.05. Масс-старт. Мужчины. 11.20. Масс-старт. Женщины

19 ноября

9.05. Гонка преследования. Мужчины. 11.20. Гонка преследования. Женщины