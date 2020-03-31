Глава СБР сдал отрицательный тест на коронавирус

Президент Союза биатлонистов России (СБР), депутат Госдумы Владимир Драчев сообщил, что его анализ на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат.

— У меня отрицательный результат. Сдавали все депутаты Государственной думы, — цитирует «РИА Новости» Драчева.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 800 023 человек, умерших — 38 748, выздоровевших — 169 993. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.