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Сегодня, 13:41

Гебулова заявила, что в этом сезоне исполнила мечту и попала на каток на Красной площади

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Серебряный призер масс-старта в заключительный соревновательный день Кубка Содружества в Тюмени Наталья Гербулова рассказала о мотивации в спорте и исполненной мечте.

«Я рада, что сегодня вся наша команда попала в призы. Моя семья спокойно относится к моим выступлениям и радуется моим призовым местам. Я подолгу их не вижу, поэтому стараюсь максимум выжимать из себя в плане спорта, потому что мне уже не 15 лет, и эти жертвы должны приносить результат. Впереди нас ждет чемпионат России в Хантах, а 8 апреля я улетаю на свою любимую Камчатку. Очень круто, что мы получили возможность выступать с нашими друзьями и белорусами и вместе конкурировать. С Динарой-Смольской мы в этом сезоне исполнили мечту — попасть перед новым годом на каток на Красной площади», — приводит слова Гербуловой Metaratings.ru.

Источник: https://metaratings.ru/news/gerbulova-v-etom-sezone-my-ispolnili-s-dinaroi-smolskoi-mechtu-popast-na-katok-na-krasnoi-ploshadi-234866/
Биатлон
Наталья Гербулова
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