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Сегодня, 13:36

Довгая заявила, что ей пришлось перепрыгивать соперниц после их падений

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Югорская биатлонистка Ксения Довгая прокомментировала выступление в масс-старте на Кубке Содружества в Тюмени, где она заняла седьмое место.

«Рассчитывала сегодня побороться за попадание на цветочную церемонию, поэтому не очень довольна сегодняшним результатом. Ходом я шла уже лучше, чем в первую половину сезона, так что уже отхожу от перенесенных болезней. На первом круге мы ехали очень тесно. Бегать с женщинами масс-старт всегда очень рискованно, потому что никто не становится в два ряда, а все прут напролом. Из-за этого произошло два падения, которые мне пришлось перепрыгивать», — приводит слова Довгаи Metaratings.ru.

Источник: https://metaratings.ru/news/dovgaya-mne-prishlos-pereprygivat-sopernic-posle-ikh-padenii-234865/
Биатлон
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