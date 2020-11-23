Гараничев назвал беспределом частые проверки ВАДА

Бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону Евгений Гараничев отметил, что никто из спортсменов не застрахован от преследований со стороны ВАДА, а слишком частые проверки агентства можно назвать беспределом.

— Я очень четко понял, что никто из нас ни от чего не застрахован. Иногда уже просто кажется, что этот беспредел перешел все возможные границы, — цитирует Гараничева RT. — Когда некоторые иностранные спортсмены пишут, что благодаря ВАДА и другим проверяющим организациям они находятся под надежной защитой, я могу их понять. Но когда ко мне за четыре месяца уже раз десять, если не больше, приезжали одни и те же офицеры ВАДА — и все это инициирует IBU, невольно начинаешь задумываться: чего они хотят, приезжая чуть ли не каждую неделю и понимая, что не могут ровным счетом ничего найти?

Найти какой-то притянутый за уши повод, как это было в случае с Яной Романовой, Ольгой Вилухиной и Ольгой Зайцевой, с тем же Устюговым... Может, им гемоглобин мой маленький не нравится, который постоянно недотягивает до среднего значения? Или какого-то чуда ждут, что я в забытьи что-нибудь запрещённое проглочу?