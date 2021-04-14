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Майгуров отреагировал на идею о включении Губерниева в тренерский совет СБР

12:56
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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал идею о включении комментатора Дмитрия Губерниева в тренерский совет СБР.

«Нет, такой идеи у нас нет. Дмитрий занимается своим делом, мы — своим», — цитирует Майгурова Metaratings.

Также Президент СБР назвал Губерниева неквалифицированным специалистом в биатлоне.

«Он высказывает свою точку зрения. Естественно, он не квалифицированный специалист в биатлоне, но его медийный опыт неоспорим. И я не хочу ни осуждать его, ни, наоборот, поддерживать. Те, кому он не нравится, переключают на другой канал, а те, кому нравится, слушают», — сказал Майгуров.

Тренерский совет был создан в сентябре 2020 года, получив полномочия, которые раньше выполнял Совет СБР. Председателем тренерского совета является Владимир Брагин.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/blog/viktor-maygurov-o-pervom-sezone-na-postu-prezidenta-sbr/

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