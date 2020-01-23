Французский биатлонист Мартен Фуркад возглавляет зачет индивидуальных гонок в рамках этапа кубка мира. В активе пятикратного олимпийского чемпиона 114 очков. Второе место занимает норвежец Йоханнес Бе (91), третье — француз Кантен Фийон Майе (84).

Россиянин Александр Логинов — 8-й (57), Матвей Елисеев — 18-й (37), Евгений Гараничев — 19-й (36), Антон Бабиков — 26-й (27), Кирилл Стрельцов — 29-й (24), Эдуард Латыпов — 38-й (17), Никита Поршнев — 53-й (4), Дмитрий Малышко — 55-й (2).

Индивидуальная гонка (м)

1 (1). Мартен Фуркад (Франция) — 114 (+54)

2 (10). Йоханнес Бе (Норвегия) — 91 (+60)

3 (3). Кантен Фийон Майе (Франция) — 84 (+36)

4 (7). Фабьен Клод (Франция) — 84 (+48)

5 (6). Тарьей Бе (Норвегия) — 76 (+38)

6 (2). Симон Дестье (Франция) — 74 (+20)...

8 (9). Александр Логинов (Россия) — 57 (+25)...

18 (8). Матвей Елисеев (Россия) — 37 (+3)

19 (11). Евгений Гараничев (Россия) — 36 (+6)...

26 (14). Антон Бабиков (Россия) — 27 (0)...

29 (-). Кирилл Стрельцов (Россия) — 24 (+24)...

38 (-). Эдуард Латыпов (Россия) — 17 (+17)...

53 (-). Никита Поршнев (Россия) — 4 (+4)...

55 (39). Дмитрий Малышко (Россия) — 2 (0)