Фуркад лидирует в зачете индивидуальных гонок, Логинов — восьмой
Французский биатлонист Мартен Фуркад возглавляет зачет индивидуальных гонок в рамках этапа кубка мира. В активе пятикратного олимпийского чемпиона 114 очков. Второе место занимает норвежец Йоханнес Бе (91), третье — француз Кантен Фийон Майе (84).
Россиянин Александр Логинов — 8-й (57), Матвей Елисеев — 18-й (37), Евгений Гараничев — 19-й (36), Антон Бабиков — 26-й (27), Кирилл Стрельцов — 29-й (24), Эдуард Латыпов — 38-й (17), Никита Поршнев — 53-й (4), Дмитрий Малышко — 55-й (2).
Индивидуальная гонка (м)
1 (1). Мартен Фуркад (Франция) — 114 (+54)
2 (10). Йоханнес Бе (Норвегия) — 91 (+60)
3 (3). Кантен Фийон Майе (Франция) — 84 (+36)
4 (7). Фабьен Клод (Франция) — 84 (+48)
5 (6). Тарьей Бе (Норвегия) — 76 (+38)
6 (2). Симон Дестье (Франция) — 74 (+20)...
8 (9). Александр Логинов (Россия) — 57 (+25)...
18 (8). Матвей Елисеев (Россия) — 37 (+3)
19 (11). Евгений Гараничев (Россия) — 36 (+6)...
26 (14). Антон Бабиков (Россия) — 27 (0)...
29 (-). Кирилл Стрельцов (Россия) — 24 (+24)...
38 (-). Эдуард Латыпов (Россия) — 17 (+17)...
53 (-). Никита Поршнев (Россия) — 4 (+4)...
55 (39). Дмитрий Малышко (Россия) — 2 (0)