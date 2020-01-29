Фуркад и Майе выступят за сборную Франции на чемпионате мира

Стал известен состав сборной Франции по биатлону на чемпионат мира, который пройдет в итальянском Антхольце-Антерсельве с 13 по 23 февраля, информирует сайт Федерации лыжного спорта Франции (FFS).

В команду вошли Мартен Фуркад, Кентен Фийон Майе, Симон Дестье, Фабьен Клод, Антонин Гигонна и Эмильен Жаклен.

У женщин выступят выступят Селия Эмонье, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Хлоэ Шевалье и Джулия Симон.