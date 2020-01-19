Евгений Гараничев: «Без разницы, на каком этапе бежать эстафету»

Российский биатлонист Евгений Гараничев поделился впечатлениями от выступления на этапе Кубка мира в Рупольдинге. По словам спортсмена, он еще не набрал оптимальную форму.

— До идеального состояния еще далеко, — цитирует «Тюменская Арена» Гараничева. — К тому же буквально вчера мы бежали эстафету, гонка получилась тяжелая. Конечно, в пасьюте настраивался на борьбу. Но тут еще и трасса была довольно скоростная. Похожа на ту, что в Оберхофе. Мне немного тяжело по такой трассе бежать.

— На стрельбу изначально была ставка, раз выбираться приходилось из шестого десятка?

— С каждым годом конкуренция в мировом биатлоне растет. В этом сезоне очень много спортсменов, которые, можно сказать, разбежались. И с таким лыжным ходом, как у меня сейчас, нужно показывать очень хорошую качественную стрельбу.

— В эстафете в Рупольдинге вы бежали первый этап. Какие ощущения?

— Было комфортно. Конечно, первый этап — он дерганый. Все пытаются обойти друг друга, много суеты. То на лыжи, то на палки встанут. Просто стараешься идти и не обращать внимания. Конечно, это выбивает, но пытаешься абстрагироваться. В принципе же, мне без разницы, на каком этапе бежать эстафету. Куда поставят.

— Мы традиционно привыкли видеть, как после Нового года вы добавляете. В этом сезоне можно ждать того же?

— Январь в плане скорости уже получше проходит, чем начало сезона. Но, повторюсь, кондиции еще далеки от оптимальных.