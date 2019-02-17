"Это не Кубок IBU". Корастылев - о сингл-миксте на этапе Кубка мира в США

Российский биатлонист Сергей Корастылев заявил, что извинится за неудачную стрельбу перед Ульяной Кайшевой, с которой он бежал сингл-микст на этапе Кубка мира в США. Россияне заняли 11-е место.

- Не думал, что начнут так быстро. Это не Кубок IBU, - сказал Корастылев в эфире канала "Матч ТВ". - С самого старта и до последних метров ехали во всю силу. За первые два круга я очень сильно надышался. Порадовало, что сначала отстрелял чисто, а на втором этапе делал все, что мог, но неудачно сработал. Выжимал все силы из себя.

На лежке был маленький инцидент. Когда я начал вставать на коврик, то поскользнулся и далеко проехал. На последнем круге выжимал максимум, поэтому на стельбу пришел не на своем пульсе. И сил не было: промазал дважды, но потом сделал все. Перед Ульяной извинюсь. Три дополнительных патрона - не тот уровень.

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