Эмиль Хегле Свендсен: "Сегодня Норвегия выступила ужасно"

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен после завершения мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке отметил, что его команда не показала всего, на что способна на данный момент. Норвежцы финишировали девятыми. Гонку на третьем этапе провалил Эрленн Бьонтегор, который заработал один штрафной круг и использовал шесть дополнительных патронов.

- Сегодня мы выступили ужасно, - приводит NRK слова Свендсена. - Наша команда не слишком хороша. Были идеальные условия для гонки, но мы не смогли показать то, на что способны.