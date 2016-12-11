16:34 11 декабря | БИАТЛОН

Эмиль Хегле Свендсен: "Сегодня Норвегия выступила ужасно"

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Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен после завершения мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке отметил, что его команда не показала всего, на что способна на данный момент. Норвежцы финишировали девятыми. Гонку на третьем этапе провалил Эрленн Бьонтегор, который заработал один штрафной круг и использовал шесть дополнительных патронов.

- Сегодня мы выступили ужасно, - приводит NRK слова Свендсена. - Наша команда не слишком хороша. Были идеальные условия для гонки, но мы не смогли показать то, на что способны.

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