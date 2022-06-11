Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Биатлон

Сегодня, 17:26

Емерхонов объяснил, почему не поехал на юниорский чемпионат мира в США в прошлом сезоне

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Биатлонист сборной России Евгений Емерхонов рассказал, почему от отказался ехать на юниорский чемпионат мира в США в прошлом сезоне. К следующему смортсмен готовится под руководством Юрия Каминского.

«Потому что я не поставил прививку Pfizer. В конце июня — начале июля прошлого года я поставил первый компонент российской прививки, и мне было тяжеловато. Поэтому решил не рисковать с Pfizer. Впереди у нас был Кубок IBU и чемпионат Европы, а Америка была под большим вопросом из-за виз. И я решил, что ради трех стартов на чемпионате мира не стоит рисковать всем сезоном», — цитирует Емерхонова «Чемпионат».

К следующему смортсмен готовится под руководством Юрия Каминского вместе с Эдуардом Латыповым, Романом Еремовым, Александром Корневым, Ильназом Мухамедзяновым и Михаилом Первушиным.

Источник: https://www.championat.com/biathlon/news-4722631-evgenij-emerhonov-raskryl-pochemu-otkazalsya-ot-poezdki-na-yuniorskij-chempionat-mira-v-ssha.html
Биатлон
0
Читайте также
Сколько алкоголя можно пить в жару: как не навредить себе
Томас Бах – главный лицемер спорта. Он снова заявил, что россиян отстранили от соревнований ради их безопасности
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юрлова-Перхт и Гараничев не попали в список кандидатов в основную сборную России по биатлону
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости