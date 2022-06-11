Емерхонов объяснил, почему не поехал на юниорский чемпионат мира в США в прошлом сезоне

Биатлонист сборной России Евгений Емерхонов рассказал, почему от отказался ехать на юниорский чемпионат мира в США в прошлом сезоне. К следующему смортсмен готовится под руководством Юрия Каминского.

«Потому что я не поставил прививку Pfizer. В конце июня — начале июля прошлого года я поставил первый компонент российской прививки, и мне было тяжеловато. Поэтому решил не рисковать с Pfizer. Впереди у нас был Кубок IBU и чемпионат Европы, а Америка была под большим вопросом из-за виз. И я решил, что ради трех стартов на чемпионате мира не стоит рисковать всем сезоном», — цитирует Емерхонова «Чемпионат».

К следующему смортсмен готовится под руководством Юрия Каминского вместе с Эдуардом Латыповым, Романом Еремовым, Александром Корневым, Ильназом Мухамедзяновым и Михаилом Первушиным.